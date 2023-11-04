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Мавзолей Ленина закроют для посетителей 4 ноября

ФСО предупредила, что Мавзолей Ленина будет закрыт для посетителей 4 ноября

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Олег Ласточкин/РИА «Новости»

Федеральная служба охраны (ФСО) РФ анонсировала закрытие для посетителей Мавзолея Владимира Ленина в День народного единства. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе ФСО закрытие мавзолея на Красной площади объяснили подготовкой и проведением государственных мероприятий 4 ноября.

»<…> допуск посетителей в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет», — уточнили в сообщении.

Накануне в Кремле рассказали о праздничных планах президента России Владимира Путина. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, российский лидер не поедет на ВДНХ 4 ноября.

Путин поздравил россиян с наступающим Днем народного единства. Глава государства отметил, что этот праздник имеет большое значение для России. Он заявил, что в самом названии торжества заложен глубокий смысл — День народного единства.

Ранее Путин пообещал России укрепление силы, суверенитета и самостоятельности.

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