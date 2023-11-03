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Ребенок оказался в реанимации из-за того, что мать не кормила и не лечила его

В Хабаровске мать пойдет под суд за жестокое обращение с маленькой дочерью

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Shutterstock

В Хабаровске женщину обвиняют в жестоком обращении с дочерью. Об этом сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на прокуратуру Хабаровского края.

По версии правоохранителей, 27-летняя женщина родила ребенка, но не исполняла свои обязанности. Мать не кормила ребенка и не давала ему назначенные врачами препараты.

Такое поведение привело к тому, что девочка, которой на момент произошедшего был год и восемь месяцев, попала в реанимацию с нарушениями здоровья. О том, проживает ли отец девочки с семьей и принимал ли он какое-либо участие в происходящем, не сообщается.

В отношении матери возбудили уголовное дело, которое рассмотрит Железнодорожный районный суд Хабаровска.

Ранее в Уфе мать морила детей голодом и отказывалась их лечить.

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