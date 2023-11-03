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В Кремле заверили, что на выставке «Россия» побывает все руководство страны

Песков: Путин и члены руководства страны не раз побывают на выставке «Россия»

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Алексей Никольский/РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков уверен, что глава государства и все российское руководство неоднократно побывают на выставке «Россия», которая откроет свои двери для посетителей 4 ноября на ВДНХ. Такое мнение он высказал в эфире Первого канала.

«И президент, и, я уверен, все члены российского руководства неоднократно здесь побывают», — заявил представитель Кремля после посещения экспозиции.

По оценке Пескова, была проделана титаническая работа высокого качества, о чем свидетельствует технологическое оформление выставки.

«Это с одной стороны реинкарнация ВДНХ, <...> с другой стороны, это сделано по-новому», — сказал он.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Москва в ходе выставки-форума «Россия» на ВДНХ представит интерактивное пространство, демонстрирующее, как город менялся из года в год и становился мегаполисом.

Ранее сообщалось, что на международной выставке-форуме «Россия» пара из Иркутской области сыграет свадьбу.

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