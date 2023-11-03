В Москве гражданку Белоруссии госпитализировали с отравлением мухоморами

В Москве правоохранители проводят проверку после того, как гражданка Белоруссии отравилась грибами. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.
Инцидент произошел в одной из гостиниц столицы. По словам 22-летней девушки и ее знакомого, товар они приобрели в ларьке. После этого пара пришла в свой номер и употребила купленное.
Спустя некоторое время девушке стало плохо. Заметив это, спутник вызвал скорую помощь, самочувствие самого мужчины не изменилось. Специалисты оперативно прибыли на вызов и госпитализировали девушку в отделение токсикореанимации с отравлением.
На данный момент в произошедшем разбираются правоохранители.
Ранее в Челябинске мужчина под действием мухоморов напал на фельдшера скорой помощи.