В Москве гражданку Белоруссии госпитализировали с отравлением мухоморами

В Москве правоохранители проводят проверку после того, как гражданка Белоруссии отравилась грибами. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в одной из гостиниц столицы. По словам 22-летней девушки и ее знакомого, товар они приобрели в ларьке. После этого пара пришла в свой номер и употребила купленное.

Спустя некоторое время девушке стало плохо. Заметив это, спутник вызвал скорую помощь, самочувствие самого мужчины не изменилось. Специалисты оперативно прибыли на вызов и госпитализировали девушку в отделение токсикореанимации с отравлением.

На данный момент в произошедшем разбираются правоохранители.

Ранее в Челябинске мужчина под действием мухоморов напал на фельдшера скорой помощи.