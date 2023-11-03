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Врач объяснил, почему люди с ожирением набирают вес, если мало едят

Врач Калинчев: у людей с ожирением могут быть проблемы с аппетитом

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Depositphotos

Люди с ожирением могут иметь проблемы с аппетитом и набирать вес, даже если они едят мало и редко. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев.

«Они и не могут есть, как нормальные люди, три раза в день. Большинство людей с ожирением едят один раз в день на ужин. Завтракать они, как правило, никогда не хотят», — отметил Калинчев.

По его словам, отсутствие аппетита у них объясняется наличием привычки есть неполезную еду. Здоровая еда может быть для них непривлекательной и невкусной, отметил врач. При этом в данном случае отсутствие желания есть может грозить ожирением.

«Они не хотят есть. Они едят мало и редко. И при ожирении это приводит к ожирению. Такой механизм», — сказал эксперт.

Ученые из Университета Пегасо (Италия) в составе научного коллектива до этого выяснили, что продукты, употребление которых предписывает средиземноморская диета (овощи, фрукты, бобы, рыба, сыр, йогурт), стабилизируют уровень инсулина в крови у людей с сахарным диабетом и ожирением.

Ранее ученые разработали новый препарат для лечения ожирения.

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