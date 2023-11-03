Россиянин остался без 3,5 млн рублей после знакомства с девушкой

Житель Северо-Курильска стал жертвой мошенницы, с которой познакомился в дейтинг-приложении. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сахалин».

Инцидент произошел в сентябре: 40-летний курилец познакомился с девушкой на сайте знакомств. Переписка закончилась тем, что новая приятельница предложила мужчине легкий способ заработать, а именно инвестировать свои средства и получить с них прибыль. Через несколько дней по этому вопросу с курильцем связалась уже другая девушка, которая представилась аналитиком, и рассказала о схеме инвестирования. Мужчина скачал несколько указанных приложений и также начал отправлять переводы на счет, указанный «аналитиком», а там деньги якобы конвертировали в цифровые доллары.

Все отображалось в приложении. Постепенно запрашиваемые суммы увеличились и мужчине ради выгоды пришлось взять кредит на 3,5 млн рублей, на которые он накупил «акции» в приложении. После перевода средств, его «счет» заблокировали, а «аналитик» пропала.

Ранее мошенники убедили россиянку отдать им 750 тысяч рублей и поджечь гостиницу.