В Госдуме раскрыли текущий статус ЧВК «Вагнер»

В настоящий момент такая структура как ЧВК «Вагнер» фактически не существует. Об этом «Парламентской газете» рассказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, группа расформирована, а большинство входивших в нее бойцов переходят в официальные ведомства.

«Кто-то продолжает выполнять задачи в странах Африки, но уже под, скажем так, другим брендом и под эгидой министерства обороны, кто-то заключил контракт с Вооруженными силами, кто-то влился в состав Росгвардии», — уточнил Картаполов.

Депутат подчеркнул, что хотя часть солдат предпочла уйти на заслуженный отдых, большинство желают продолжить выполнять боевые задачи.

Картаполов добавил, что все контракты бойцы заключают добровольно и в индивидуальном порядке, и ни одна структура не поглощала «Вагнер» как единую группу.

До этого схожие тезисы озвучил депутат Александр Хинштейн, который заявил, что ЧВК «Вагнер» не могла быть поглощена Росгвардией. Так он прокомментировал слухи о том, что вагнеровцы стали подразделением нацгвардии, а возглавил их сын бизнесмена Евгения Пригожина Павел.

Ранее сообщалось, что экс-бойцы ЧВК «Вагнер» создали отряд в составе «Ахмата».