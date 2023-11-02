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Путин засекретил данные о режимных объектах

Путин подписал закон о невнесении данных о режимных объектах в ЕГРН

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин одобрил поправки к федеральному закону «О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно которым сведения о режимных объектах недвижимости не будут вносить в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В документе указано, что с момента подписания закона в реестр можно будет не вносить данные о зданиях, сооружениях, помещениях и других объектах госсобственности, составляющих гостайну.

Правки в ФЗ приняли в Госдуме 17 октября, а 25-го числа их утвердил Совет Федерации.

В мае 2023 года в России начали действовать штрафы за создание порталов — двойников Росреестра, а также за перепродажу информации из ЕГРН. За последнее обычных граждан будут штрафовать на сумму до 50 тыс. рублей, должностных лиц — на сумму до 100 тыс. рублей, а юрлиц — на сумму до 600 тысяч. При этом если данные были предоставлены через «Госуслуги» или через нотариуса, то человека наказывать не будут.

Ранее Путин одобрил изменение способа расчета доходов России от нефти.

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