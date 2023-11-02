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Россиянину восстановили череп с помощью 3D-технологий

В Тюмени врачи восстановили череп пациенту с помощью 3D-технологий

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Сложнейшую операцию провели тюменские врачи жителю ХМАО, которому упавшим деревом раздробило кости черепа. Об этом сообщается в Telegram-канале «МегаТюмень».

Молодой мужчина получил серьезную травму черепа, когда на него на работе упало дерево, врачи спасли ему жизнь, но полгода мужчина проходил с объемной вмятиной в черепе.

Для него создали специальный имплант на 3D-принтере и провели сложнейшую операцию по его установке.

«Я ничего не помню, провел около трех недель в коме, а когда окреп, начал искать возможность, как исправить дефект головы. В центр нейрохирургии в Тюмень приехал после попыток получить помощь в других больницах. Сейчас смотрю на себя в зеркало и не нарадуюсь, все очень аккуратно сделали врачи, спасибо огромное» — рассказал пациент.

Ранее врач полтора часа реанимировал женщину, у которой в электричке остановилось сердце.

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