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Таможенники остановили на границе эстонца с нацистским крестом

В Кингисеппе таможенники остановили эстонца с нацистским крестом

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Таможенники в Кингисеппе Ленобласти остановили гражданина Эстонии с нацистским крестом. Об этом сообщает ФТС России.

Эстонца на автомобиле остановили при попытке пересечения российской границы. Мужчина пытался вывезти на родину незадекларированные нагрудный крест и награду времен Гражданской войны в России. Также у задержанного при себе обнаружили документы немецкого военнослужащего 1942-1943 гг. и знак отличия Первого Кубанского похода.

«Награды изъяли и направили на экспертизу для определения их культурной ценности. В отношении нарушителя возбудили административное дело о недекларировании», — сообщили в ведомстве.

До этого эстонские таможенники отобрали у российских туристов две вешалки. Это произошло из-за запрета на экспорт древесины из РФ.

Ранее женщина попыталась обмануть таможенников Внуково и получила штраф 1,8 млн рублей.

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