В Крыму арестовали координатора покушения на Царева

Киевский районный суд Симферополя заключил под стражу на два месяца 46-летнего жителя Ялты, который, по версии следствия, организовал слежку за экс-депутатом Верховной рады Украины Олегом Царевым и координировал покушение на него. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Задержанный житель Ялты, который организовал слежку за Царевым, Киевским райсудом Симферополя взят под стражу на 2 месяца», — рассказал источник.

По версии ФСБ, в январе 2023 года ялтинца завербовала Служба безопасности Украины (СБУ) с целью покушения на Царева. В задачи подозреваемого входил сбор данных для подготовки покушения и также подбор мест для схронов с оружием.

В квартире задержанного нашли самодельное взрывное устройство, компоненты для его изготовления, средства связи с украинскими кураторами, фото Царева, а также схемы различных путей к местам проживания экс-депутаты Рады и его работы.

Покушение на Царева произошло в ночь на 27 октября. В него дважды выстрелили на территории «Санатория Кирова». В настоящий момент потерпевший находится в больнице в удовлетворительном состоянии.

Ранее покушение на экс-нардепа рады Царева прокомментировали в Кремле.