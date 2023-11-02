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В Турции арестовали руководство международной вооруженной ОПГ

В Стамбуле арестовали руководителя и 37 членов международной ОПГ

В Стамбуле полиция арестовала одного из руководителей международной вооруженной ОПГ Comanchero Хасана Айыка, а также еще 37 членов организации. Об этом сообщило турецкое издание TRT Harber.

По данным издания, лидеры банд, которые входят в Comanchero, вместе с руководителями и членами турецких и иностранных организаций прибыли в Турцию, пытались доставить наркотики из Южной Америки в Австралию, Нидерланды и Гонконг. Также они подозреваются в отмывании денег.

Айыка объявили в розыск власти Австралии и США, отметило издание. В Стамбуле объявили операцию «Клетка», чтобы задержать руководство и участников ОПГ.

По данным издания, следствие арестовало активы организации на сумму около 4,5 млрд турецких лир (около $160 млн), которые нашли у 55 подозреваемых. В числе этих активов банковские счета, недвижимость, транспортные средства и акции 22 компаний.

Ранее в Калининграде задержали обвиняемого в руководстве ОПГ.

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