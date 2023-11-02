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Врач рассказала, по каким внешним признакам можно распознать застой желчи в организме

Врач Чернышова: пожелтение кожи может указывать на застой желчи в организме

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Shutterstock

Некоторое внешние признаки, в том числе пожелтение кожи, могут указывать на застой желчи в организме. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

«При застое желчи прежде всего может быть пожелтение кожи, слизистых оболочек, белков глаз. Потемнение мочи, кожный зуд, который усиливается к вечеру. Также может быть тяжесть, боль или дискомфорт в правом подреберье и общее недомогание», — перечислила эксперт.

По ее словам, в случае появления таких симптомов важно сразу же обратиться к врачу. После осмотра он сможет назначить анализы и определить тактику лечения.

«Если вообще никаких жалоб нет, то достаточно раз в один или два года делать УЗИ органов брюшной полости и смотреть, что там с желчным пузырем», — заключила Чернышова.

Гинеколог-эндокринолог Екатерина Волкова до этого говорила, что нежелание завтракать может быть признаком опасных заболеваний. В частности, отсутствие аппетита указывает на проблемы с желчным пузырем и может свидетельствовать о развитии гипотиреоза щитовидной железы, уточнила она.

Ранее врач рассказал, почему возникает аллергия на металлы.

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