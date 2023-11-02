Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Женщину ударило током в новосибирском троллейбусе

«НГС»: в Новосибирске пассажирку ударило током в троллейбусе

close
100%
Depositphotos

Жительница Новосибирска заявила, что во время поездки в троллейбусе ее ударило током, пострадала и собака одной из пассажирок, животное пришлось на руках выносить из транспорта. Об этом сообщает «НГС».

Инцидент произошел на остановке у новосибирского вокзала, по словам пассажирки, она заходила в транспорт и почувствовала удар током.

«Ударило так, что от меня горелым запахло. Вторая женщина заходила на площади Кондратюка. Я вышла через среднюю дверь, она стала заходить с собакой, и собака взвизгнула», — рассказала пассажирка.

Как рассказала жительница Новосибирска, животное владелице пришлось выносить из салона троллейбуса на руках, пассажирка сообщила о произошедшем в диспетчерскую службу «Горэлектротранспорта».

Ранее трое рабочих пострадали от удара током во время укладки бетонных плит.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий