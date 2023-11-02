Женщину ударило током в новосибирском троллейбусе

Жительница Новосибирска заявила, что во время поездки в троллейбусе ее ударило током, пострадала и собака одной из пассажирок, животное пришлось на руках выносить из транспорта. Об этом сообщает «НГС».

Инцидент произошел на остановке у новосибирского вокзала, по словам пассажирки, она заходила в транспорт и почувствовала удар током.

«Ударило так, что от меня горелым запахло. Вторая женщина заходила на площади Кондратюка. Я вышла через среднюю дверь, она стала заходить с собакой, и собака взвизгнула», — рассказала пассажирка.

Как рассказала жительница Новосибирска, животное владелице пришлось выносить из салона троллейбуса на руках, пассажирка сообщила о произошедшем в диспетчерскую службу «Горэлектротранспорта».

Ранее трое рабочих пострадали от удара током во время укладки бетонных плит.