Макет «Царь-бомбы» показали на предоткрытии выставки «Россия» на ВДНХ в Москве. Об этом сообщает URA.RU.

Сама выставка начнет свою работу 4 ноября и продлится до 12 апреля следующего года.

Испытания мощнейшей на Земле термоядерной «Царь-бомбы» прошли 30 октября 1961 года на Новой Земле. Вспышка длилась 65-70 секунд. Ядерный гриб поднялся на высоту 67 км, диаметр раскаленного купола достиг 20 км.

Американский историк науки из Технологического института Стивенса Алекс Веллерштейн рассказал в интервью «Газете.Ru», что в администрации президента США Джона Кеннеди назвали взрыв в СССР «Царь-бомбы» в 1961 году мощностью 58 мегатонн бессмысленным, при этом власти США стали вновь рассматривать создание аналогичного по мощности оружия.

Он отметил, что администрация Кеннеди отреагировала на взрыв, выпустив заявление, осуждающее его, утверждая, что он приведет к выпадению радиоактивных осадков в мире, и добавив, что США могли бы создать такие бомбы, если бы захотели, и что думали над подобными идеями в прошлом, но отказались от них.

Ранее появилась нейросеть, желающая уничтожить человечество.