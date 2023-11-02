В США выбрали самую красивую летучую мышь, пишет издание UPI.

Как пишут СМИ, победительницей стала летучая мышь по кличке Уильям Шекспир. Она была сфотографирована в Орегоне специалистом по дикой природе Эммой Баск, и этот снимок был выбран лучшим из множества других фотографий с дикими летучими мышами.

Конкурс красоты среди летучих мышей проходит ежегодно и совпадает с Международной неделей этих млекопитающих, целью которой является повышение осведомленности о сохранении данного вида. Что касается членов жюри, то ими выступают пользователи соцсетей, которые и выбирают победителя большинством голосов.

Ранее впервые за 100 лет учеными была обнаружена южноамериканская летучая мышь. Этот вид, чьей особенностью является большие овальные уши, соединенные снизу перепонкой, был впервые описан британским зоологом Олдфилдом Томасом в 1916 году.