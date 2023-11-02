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Автоэксперт призвал россиян не ждать снижения цен и не откладывать покупку машины

Автоэксперт Сажин: новые авто становятся роскошью, а «вторичка» дорожает

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Виталий Аньков/РИА Новости

На автомобильном рынке в России наблюдаются сильные «колебания». В цене растут подержанные машины на фоне того, что покупка новых становится для жителей непозволительной роскошью, поэтому откладывать приобретение авто не стоит, отметил в беседе с Общественной Службой Новостей автоэксперт Владимир Сажин.

Одним из препятствий для приобретения автомобиля стали повышенные ставки по автокредитованию, отметил эксперт.

«В любом случае колебания рынка сейчас идут, и «вторичка», то есть подержанные машины, дорожают, — пояснил он. — Но народ все-таки пытается менять машины, пытается брать подержанные автомобили, а спрос, как известно, рождает предложение, поэтому цены и растут».

Сажин призвал не ждать, когда машины подешевеют или подорожают, подчеркнув, что «на сезонности и на колебаниях курсов выиграть не получится».

«Но при этом надо раскладывать покупку так, чтобы не остаться без штанов», — добавил он, подчеркнув, что при выборе авто нужно ориентироваться на свои возможности, ведь в дальнейшем машина потребует содержания.

Напомним, средняя цена автомобиля с пробегом в России выросла с октября 2022 года по октябрь 2023-го на 24,4%. По данным с января по октябрь, подержанные авто подорожали в среднем на 203 тыс. рублей или 15,4%.

Цены в прошлом месяце подняли на автомобили десяти марок.

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