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Российская школьница сильно повредила позвоночник на аттракционе в детском центре

В Туле девятилетняя школьница повредила позвоночник в детском центре

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Прокуратура Тульской области

В Туле девятилетняя школьница сильно травмировалась на аттракционе в детском развлекательном центре «Мисти парк». По факту случившегося Следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел 15 октября. Школьница спускалась по веревочному канату на аттракционе «Большой лабиринт с тюбингом» и повредила спину. Врачи квалифицировали травму как тяжкий вред здоровью.

Также делом занимается областная прокуратура.

Ранее в Новосибирске девочка сломала позвоночник в школьной столовой.

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