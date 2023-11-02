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Turkish Airlines устранили сбой в системе резервации

Turkish Airlines устранили сбой в системе резервации в аэропорту Стамбула

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Сбой в системе резервации полностью устранен авиакомпанией Turkish Airlines. Представители указали, что речи об атаке хакеров не идет, пишет РИА Новости.

В ночь на четверг официальный представитель компании Яхья Устюн прокомментировал ситуацию: «Мы обнаружили и устранили сбой в нашей IT-системе. Постепенно восстанавливаем наши операции. Ни о какой кибератаке речи не идет». Об этом говорится в аккаунте Устюна соцсети X.

Источник в авиакомпании уточнил в беседе с прессой, что пассажиры отмененных рейсов смогут получить компенсацию в размере стоимости билета. Помимо этого Turkish Airlines предоставят им номера в отелях за свой счет.

Авиакомпания ранее отменила все рейсы, вылетающие из Стамбула с 19:00 до 22:00 (время совпадает с мск) из-за технической проблемы с системой резервации. На этом проблемы не закончились — согласно табло аэропорта отмены коснулись и ряда ночных рейсов.

При этом у других авиакомпаний отмен почти не было, наблюдались задержки вылетов на 2-3 часа.

Помимо этого на многочисленных форумах путешественников обсуждаются и другие проблемы с авиакомпанией. Так, Turkish Airlines требует во время путешествия, чтобы возвратные билеты были их же авиакомпанией и не посадят на рейс, если билеты были куплены у другого авиаперевозчика. Такая проверка осуществляется непосредственно перед посадкой на рейс уже внутри терминала.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.

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