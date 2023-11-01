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Мигрантов в России хотят обязать получать медстраховку для своих детей

Львова-Белова: в РФ могут обязать мигрантов оформлять полис ДМС для своих детей

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА «Новости»

Мигрантов, проживающих на территории РФ, могут обязать оформлять полис добровольного медицинского страхования (ДМС) для своих детей. В настоящее время данный вопрос прорабатывается, написала в своем Telegram-канале уполномоченный при президенте страны по правам ребенка Мария Львова-Белова.

В среду, 1 ноября, она приняла участие в заседании комиссии детских омбудсменов государств — членов СНГ. При этом специалист указала, что в настоящее время российское руководство волнует вопрос лечения детей без гражданства.

«Прорабатываем возможность введения обязательного приобретения семьей мигранта полиса ДМС для своего ребенка», — указала Львова-Белова.

Она добавила, что РФ является гостеприимным государством. Тем не менее в стране существуют свои правила, которым приезжие также должны следовать.

В конце омбудсмен выразила уверенность, что улучшить ситуацию возможно только при сотрудничестве с другими государствами. Речь идет о странах, откуда на российскую территорию приезжают мигранты.

«От этого зависит наше общее будущее», — резюмировала уполномоченный по правам ребенка.

Ранее Мария Львова-Белова рассказала о создании системы защиты детства в новых регионах России.

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