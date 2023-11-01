Украинского пограничника посадили на 27 лет за расстрел супругов-медработников

Военнослужащего Госпогранслужбы Украины Сергея Ростовского приговорили за расстрел супружеской пары медработников в Мариуполе. Об этом пишет пресс-служба Следственного комитета в Telegram-канале.

По данным следствия, 26 марта 2022 года Ростовский был вместе с другими солдатами ВСУ на боевой позиции в Мариуполе. В тот день мужчина расстрелял двух человек, которые ехали на мотороллере.

Ростовский предположил, что эти проезжавшие поддерживают спецоперацию России на Украине и помогают Вооруженным силам РФ. За это он не менее 7 раз выстрелил по супругам. Пострадавшие скончались на месте.

На заседании суда Ростовский полностью признал свою вину. Суд приговорил его к 27 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

До этого Южный окружной военный суд приговорил к 17 годам лишения свободы члена запрещенной экстремистской организации «Правый сектор» (организация запрещена в России) Ивана Мирошниченко.

По данным представителей суда, Мирошниченко хотел устроить теракт в Черкесске и затем уехать на Украину.

Ранее пытавшемуся взорвать здание ФСБ на Лубянке мужчине дали 12 лет тюрьмы.