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В российском регионе возле детского сада нашли фрагменты тела женщины

В Орске у детского сада нашли части тела женщины, задержан ее сожитель

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Возле детского сада в Орске нашли части тела женщины. Об этом сообщает СУ СК России по Оренбургской области.

По данным следствия, фрагменты тела женщины обнаружили возле детского сада на улице Шалина. Личность россиянки установили — ею оказалась 38-летняя местная жительница. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

По подозрению в расчленении женщины задержан ее 41-летний сожитель. Мужчина ранее судим за совершение особо тяжкого преступления.

«В настоящее время следователями и криминалистами проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — сообщили в ведомстве.

Ранее задержали подозреваемого в расчленении женщины в Москве.

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