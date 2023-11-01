В российском регионе возле детского сада нашли фрагменты тела женщины

Возле детского сада в Орске нашли части тела женщины. Об этом сообщает СУ СК России по Оренбургской области.

По данным следствия, фрагменты тела женщины обнаружили возле детского сада на улице Шалина. Личность россиянки установили — ею оказалась 38-летняя местная жительница. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

По подозрению в расчленении женщины задержан ее 41-летний сожитель. Мужчина ранее судим за совершение особо тяжкого преступления.

«В настоящее время следователями и криминалистами проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — сообщили в ведомстве.

Ранее задержали подозреваемого в расчленении женщины в Москве.