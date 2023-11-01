Почти половина россиян считают, что им навязывают платные услуги при лечении по ОМС

Четверо из десяти россиян полагают, что многие положенные по ОМС услуги в больницах и поликлиниках стараются оказать платно. При этом за медицинской помощью по полису обязательного медицинского страхования обращается абсолютное большинство — 95%. Таковы данные социологического опроса ВЦИОМ.

За последние годы распространенность этого мнения в обществе почти не изменилась. При этом снизилось количество тех, кто полагает, что медицинская помощь по ОМС полностью бесплатна – с 45% (2015 г.) до 34% (2023 г.).

Социологи подчеркивают, что на оценку ситуации в этой сфере может влиять уровень дохода. Более оптимистичны россияне с высоким уровнем дохода — 44% из них убеждены, что все услуги по ОМС полностью бесплатны, в то время как среди людей с низким уровнем дохода таковых 25%.

Большинство опрошенных (67%) никогда не сталкивались с ситуациями, при которых им не была оказана бесплатная медицинская помощь по ОМС. Около четверти респондентов (28%) заявили, что с ними такое бывало, в том числе 9% — много раз. Оплачивать дополнительные к полису ОМС медицинские услуги приходилось каждому второму россиянину (56%), 37% делали это при собственном лечении, а 19% — при лечении родственников.

Согласно опросу, три четверти россиян (76%) считают недопустимым введение платных медицинских услуг в рамках обязательного медицинского страхования.

Закон «Об обязательном медицинском страховании в РФ» гарантирует получение бесплатной медицинской помощи при наступлении страхового случая.

Ранее правозащитник объяснил, что грозит врачам за навязывание положенных по ОМС услуг.