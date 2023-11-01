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Шестилетнего мальчика, гулявшего ночью по улице, нашли в Новокузнецке

В Новокузнецке шестилетний мальчик один гулял ночью по улице

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МВД РФ по Кемеровской области

В Кемеровской области вернули домой шестилетнего мальчика, который ушел на ночную прогулку, пока родители спали. Об этом сообщается в Telegram-канале «Полиция Кузбасса».

Ребенка, прогуливавшегося вдоль оживленной трассы ночью, заметил экипаж ГИДД, мальчик, заметив полицейских, попытался спрятаться от них в кустах. Ребенок был напуган, но сумел назвать наряду полиции свой адрес.

Выяснилось, что он решил пойти прогуляться по ночному Новокузнецку, пока родители спали, и заблудился. С семьей провели профилактическую беседу и передали юного путешественника матери.

Ранее в Краснодаре пропавшую 12-летнюю девочку нашли благодаря школьным учителям.

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