Шестилетнего мальчика, гулявшего ночью по улице, нашли в Новокузнецке

В Кемеровской области вернули домой шестилетнего мальчика, который ушел на ночную прогулку, пока родители спали. Об этом сообщается в Telegram-канале «Полиция Кузбасса».

Ребенка, прогуливавшегося вдоль оживленной трассы ночью, заметил экипаж ГИДД, мальчик, заметив полицейских, попытался спрятаться от них в кустах. Ребенок был напуган, но сумел назвать наряду полиции свой адрес.

Выяснилось, что он решил пойти прогуляться по ночному Новокузнецку, пока родители спали, и заблудился. С семьей провели профилактическую беседу и передали юного путешественника матери.

Ранее в Краснодаре пропавшую 12-летнюю девочку нашли благодаря школьным учителям.