Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Узбекистане введут штрафы за пропаганду многоженства

В Узбекистане введут административную ответственность за пропаганду многоженства

close
100%
Press Service of President of Uzbekistan/Handout via Reuters

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал поправки в закон, которые предусматривают административную ответственность за пропаганду многоженства на территории страны. Об этом сообщает Sputnik Узбекистан.

«Согласно внесенным изменениям пропаганда сожительства с двумя или более женами, распространение взглядов, идей или призывов такого содержания, а также поощрение таких действий влечет наложение штрафа от 15 до 30 базовых расчетных величин (от 405 долларов до 810 долларов. — «Газета.Ru»)», — следует из сообщения Минюста страны.

При этом ранее сообщалось, что в Верховную раду внесли законопроект, который позволяет через суд ликвидировать религиозные организации, чьи представители совершали преступления против основ национальной безопасности Украины.

Речь идет о следующих статьях уголовного кодекса Украины: «Пропаганда войны», «Разжигание межрелигиозной розни», «Терроризм», «Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны», «Нарушение законов и обычаев войны», «Геноцид» и «Наемничество».

Ранее глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что на Украине физически уничтожают каноническую православную церковь.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий