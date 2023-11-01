В Узбекистане введут штрафы за пропаганду многоженства

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал поправки в закон, которые предусматривают административную ответственность за пропаганду многоженства на территории страны. Об этом сообщает Sputnik Узбекистан.

«Согласно внесенным изменениям пропаганда сожительства с двумя или более женами, распространение взглядов, идей или призывов такого содержания, а также поощрение таких действий влечет наложение штрафа от 15 до 30 базовых расчетных величин (от 405 долларов до 810 долларов. — «Газета.Ru»)», — следует из сообщения Минюста страны.

При этом ранее сообщалось, что в Верховную раду внесли законопроект, который позволяет через суд ликвидировать религиозные организации, чьи представители совершали преступления против основ национальной безопасности Украины.

Речь идет о следующих статьях уголовного кодекса Украины: «Пропаганда войны», «Разжигание межрелигиозной розни», «Терроризм», «Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны», «Нарушение законов и обычаев войны», «Геноцид» и «Наемничество».

Ранее глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что на Украине физически уничтожают каноническую православную церковь.