Стал известен список иностранцев, которые покинут сектор Газа

В список иностранцев, которых пропустят через контрольно-пропускной пункт «Рафах» между Египтом и сектором Газа, входят граждане девяти государств. Об этом сообщает телеканал NBC.

«Список включает людей из Австралии, Австрии, Болгарии, Чехии, Финляндии, Индонезии, Иордании и Японии, а также группа гуманитарных работников из разных стран», — сказано в сообщении.

Также отмечается, что в эту группу входят и пять сотрудников гуманитарных организаций из Соединенных Штатов.

1 ноября газета «Московский комсомолец» со ссылкой на застрявших в палестинском анклаве россиян писала, что граждан РФ отказались пропускать через контрольно-пропускной пункт «Рафах» в Египет из сектора Газа. По словам одного из них, через КПП проехали сотрудники ООН, граждане Иордании, Молдавии, Австрии и африканских стран.

Накануне представительство Российской Федерации при Палестинской национальной администрации сообщало, что число граждан России, которые ожидают эвакуацию из сектора Газа, превысило 500, а всего в списках заявленных на эвакуацию присутствуют более 900 человек.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.