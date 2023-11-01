Нарышкин посетил Узбекистан с рабочим визитом

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин побывал в Узбекистане с рабочим визитом, во время которого поднял вопрос борьбы с международной террористической деятельностью. Об этом сообщает ТАСС.

У Нарышкина прошла встреча с председателем Службы государственной безопасности республики Абдусаломом Азизовым. Также они затронули вопросы обмена разведывательной информацией между Москвой и Ташкентом.

«31 октября 2023 года директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин посетил с рабочим визитом Узбекистан, где встретился с председателем Службы государственной безопасности Республики Узбекистан Абдусаломом Азизовым»,т— пояснили в СВР.

Также Нарышкин и Азизов коснулись вопросов широкого перечня региональных и международных проблем.

Стороны поднимали тему укрепления совместного потенциала для противодействия современным угрозам и вызовам.

До этого Нарышкин сообщал, что Западные спецслужбы ведут работу с террористическими группами в ЦАР и Мали.

Ранее Нарышкин обвинил Францию в поддержке США и Британии по вопросам дестабилизации.