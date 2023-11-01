Россиянин во время ролевых игр раздел, связал и ограбил знакомую

В Екатеринбурге поймали БДСМ-грабителя, мужчина познакомился с девушкой в сети и во время ролевых игр ограбил ее. Об этом сообщает «Е1».

Как установили правоохранители, житель Тюмени в сети познакомился с девушкой, она пригласила нового знакомого к себе в гости. Утром подозреваемый под предлогом ролевой игры привязал жертву к кровати, после чего избил, потребовал деньги и скрылся, сумма ущерба составила более 200 тысяч рублей.

Личность БДСМ-вора удалось быстро установить, 37-летний мужчина находился под административным надзором и был судим за кражи, незаконный оборот оружия и побег из мест заключения.

Подозреваемый заключен под стражу, возбуждено уголовное дело. Следователи проверяют тюменца на причастность к аналогичным преступлениям.

Ранее россиянин избил и облил зеленкой бывшую возлюбленную.