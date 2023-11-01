Диетолог рассказала, как питаться зимой и не толстеть

Зимой стоит уделять особое внимание калорийности своего рациона, чтобы не набрать лишний вес. Об этом Pravda.Ru рассказала диетолог Анна Гончарова.

Прежде всего эксперт советует обратить внимание на горячие напитки, сделанные на основе натуральных ингредиентов, которые помогут укрепить иммунитет.

«В рацион зимнего меню входят горячие ягодные и на кореньях, травах, пряностях чаи по типу имбиря с медом, облепихового, глинтвейнового, брусничный и клюквенный морсы, которые в горячем виде согреют, будут защищать от респираторных заболеваний и практически бескалорийные или очень низкокалорийные», — сказала диетолог.

В холодное время года также важно не пропускать завтрак, продолжила она. В качестве вариантов для первого приема пищи подойдут теплые блюда из яиц, например, омлет, яйца пашот, теплые блюда из творога и так далее. По ее словам, такой завтрак поможет получить энергию на целый день, даст ощущение сытости и поможет согреться.

На обед она советует есть нежирные наваристые бульоны и супы или небольшую порцию второго блюда.

«Зимой очень полезны наши сезонные соленья — квашеная капуста, маринованные, моченые яблоки, маринованные и соленые арбузы и другие соленья, которые в результате ферментации содержат необходимые ингредиенты — молочные кислоты, ферменты, определенные витамины», — заключила Гончарова.

Врач-диетолог Михаил Гинзбург до этого отмечал, что в холодное время года многие стараются есть больше жирной и высококалорийной пищи, чтобы согреться. Однако, по его словам, такой способ может навредить здоровью.

Ранее был назван тип питания, снижающий риск развития трех десятков заболеваний.