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В Москве пытаются спасти кота, который четвертый день сидит в машине без воды и еды

112: в центре Москвы кот четвертый день сидит в машине без еды и воды

В центре Москвы пытаются спасти кота, который сидит в машине без воды и еды четвертый день. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По информации Telegram-канала, запертое в автомобиле животное заметили на платной парковке в районе Охотного ряда. Предварительно, хозяина транспортного средства задержали и отправили в психиатрическую больницу из-за неадекватного поведения.

Неравнодушные к судьбе животного граждане вызвали на место сотрудников экстренных служб. Спасатели сообщили, что не могут вскрыть автомобиль и вызволить кота без согласия владельца.

До этого стало известно, что в Петербурге хозяева четыре года держали собаку в багажнике машины. Владельцы выгуливают питомца, но не забирают его домой. Мать семьи не видит проблемы в сложившейся ситуации и отказывается комментировать происходящее.

Ранее нетрезвые петербуржцы прокатили собаку на крыше автомобиля, животное получило травмы.

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