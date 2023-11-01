Тайланд запустил безвиз на 90 дней для россиян

В Тайланде с ноября начал действовать новый безвизовый режим с Россией, позволяющий ее гражданам находиться в стране 90 дней вместо обычных 30. Об этом сообщает РИА Новости.

Власти Тайланда пошли на смягчение визового режима в рамках стимулирования развития российского въездного туризма. Действовать послабления будут с 1 ноября 2023-го по 30 апреля 2024 года. Прибывающие в Тайланд россияне станут получать 90-дневные штампы в паспорт.

Таким образом, отпадет необходимость после месяца пребывания выезжать в соседние с королевством страны для обнуления срока безвиза. Такую практику называют «визараном».

При этом пока неизвестно, смогут ли россияне осуществить «визаран» после 90 дней пребывания в стране: местное МВД пока не выпустило разъяснения к приказу. Впрочем, правоохранители уточнили, что будут формировать правила безвиза в течение ближайших месяцев.

Если программа хорошо себя зарекомендует, то власти Тайланда рассмотрят вопрос о ее продлении.

Ранее в Тайланде предложили увеличить число русскоговорящих гидов.