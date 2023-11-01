Доктор Мясников раскрыл главный секрет борьбы со стрессом

Стресс для человека – это нормально, поэтому бороться с ним бессмысленно, считает заслуженный врач России и известный телеведущий Александр Мясников. Однако сильный стресс на протяжении долгого времени разрушает здоровье, поэтому важно правильно на него реагировать и быть «разумным эгоистом», отметил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

Психическое и физическое здоровье напрямую связаны, поэтому даже при идеальном физическом самочувствии проблемы с психикой могут сделать из человека инвалида, отметил врач. Он подчеркнул, что только адекватное отношение к стрессу может помочь совладать с ним и не позволить переживаниям погубить организм.

«Переизбыток стресса — это кислота, которая растворяет», — заявил Мясников, призвав людей быть «разумными эгоистами». Он подчеркнул, что, читая новости, нормально переживать и сочувствовать жителям стран, где идут войны, однако нельзя перекладывать это на свою личную жизнь.

«Надо понимать, что ты можешь изменить и что не можешь, как оставаться порядочным в наше время, не вредить другим, находить свою нишу», — сказал Мясников.

По его словам, верным будет не сопротивляться стрессу, а «пользоваться им как попутным ветром».

Чтобы справиться со стрессом на работе психологи советуют принять действительность, не ожидая ничего от других людей. Также специалисты недавно развеяли миф о том, что стресс всегда способствует развитию рака.