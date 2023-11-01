Россияне назвали самые легкие для трудоустройства профессии

Легче всего сейчас устроиться на работу курьером, считают жители России. Такое мнение высказали более половины (57%) участников опроса, проведенного сервисами «Работа.ру» и «Подработка». Еще 49% респондентов отнесли к таким профессиям охранника, на третьем месте – грузчик (40%), сообщает RT со ссылкой на результаты исследования.

20% участников опроса считают, что проще всего сейчас устроиться водителем, 7% назвали профессию повара и 5% — маркетолога. В том, что легко стать дизайнером, спортсменом, проводником и актером, убеждены всего 4% опрошенных.

Самым лавным фактором «легкости трудоустройства» большинство россиян считают отсутствие требования к работникам в специальном образовании – так считают 64% респондентов. Еще почти треть опрошенных (27%) полагают, что в легкой для трудоустройства профессии нет большой ответственности и эмоционального напряжения.

Напомним, недавнее исследование показало, что более половины (58%) молодых людей в российских городах-миллионниках задумываются о подработке курьером. Реальный опыт подработки курьером имеют 16% молодых жителей мегаполисов.

Ранее также выяснилось, что у фрезеровщиков, стропальщиков и токарей зарплаты растут быстрее всего.