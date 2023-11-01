Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россияне назвали самые легкие для трудоустройства профессии

RT: россияне назвали профессию курьера самой легкой для трудоустройства

close
100%
Depositphotos

Легче всего сейчас устроиться на работу курьером, считают жители России. Такое мнение высказали более половины (57%) участников опроса, проведенного сервисами «Работа.ру» и «Подработка». Еще 49% респондентов отнесли к таким профессиям охранника, на третьем месте – грузчик (40%), сообщает RT со ссылкой на результаты исследования.

20% участников опроса считают, что проще всего сейчас устроиться водителем, 7% назвали профессию повара и 5% — маркетолога. В том, что легко стать дизайнером, спортсменом, проводником и актером, убеждены всего 4% опрошенных.

Самым лавным фактором «легкости трудоустройства» большинство россиян считают отсутствие требования к работникам в специальном образовании – так считают 64% респондентов. Еще почти треть опрошенных (27%) полагают, что в легкой для трудоустройства профессии нет большой ответственности и эмоционального напряжения.

Напомним, недавнее исследование показало, что более половины (58%) молодых людей в российских городах-миллионниках задумываются о подработке курьером. Реальный опыт подработки курьером имеют 16% молодых жителей мегаполисов.

Ранее также выяснилось, что у фрезеровщиков, стропальщиков и токарей зарплаты растут быстрее всего.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий