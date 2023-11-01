Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Взрывы произошли в Миргороде Полтавской области

«Зеркало недели»: взрывы произошли в Миргороде Полтавской области

close
100%
Shutterstock

Взрывы произошли в Миргороде в Полтавской области Украины. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели» в своем Telegram-канале.

«Миргород, в городе звучат взрывы», — говорится в сообщении.

До этого в Полтавской и ряде соседних областей Украины была объявлена воздушная тревога. Местные власти сообщали, что ночью в регионе был нанесен удар по нефтеперерабатывающему заводу в городе Кременчуг.

Перед этим украинское издание «Страна» сообщило о взрыве, который произошел в городе Херсон, находящемся под контролем Киева.

Вооруженные силы Российской Федерации начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее в Николаевской области Украины произошли взрывы.

Все новости на тему:
Новости Украины
Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий