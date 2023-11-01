Взрывы произошли в Миргороде Полтавской области

Взрывы произошли в Миргороде в Полтавской области Украины. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели» в своем Telegram-канале.

«Миргород, в городе звучат взрывы», — говорится в сообщении.

До этого в Полтавской и ряде соседних областей Украины была объявлена воздушная тревога. Местные власти сообщали, что ночью в регионе был нанесен удар по нефтеперерабатывающему заводу в городе Кременчуг.

Перед этим украинское издание «Страна» сообщило о взрыве, который произошел в городе Херсон, находящемся под контролем Киева.

Вооруженные силы Российской Федерации начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее в Николаевской области Украины произошли взрывы.