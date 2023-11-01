Сель с Ключевского вулкана перемыл дорогу на Камчатке

Извержение вулкана Ключевской на Камчатке привело к сходу грязекаменных потоков, которые перемыли дорогу восточнее поселка Ключи Усть-Камчатского района, сообщает институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН в своем Telegram-канале.

По словам директора института, члена-корреспондента РАН Алексея Озерова, по Крестовскому желобу сходит поток лавы, который вызывает фреатические взрывы при контакте с водой и льдом. В результате грязекаменные потоки сходят по рекам Крутенькая и Кергурич до реки Камчатка, что привело к разрушению дороги восточнее поселка Ключи.

Местные власти и МЧС были предупреждены о возможном сходе грязекаменных потоков заранее.

Согласно данным вулканологов, пепловый шлейф от вулкана Ключевской продолжает распространяться в восточном направлении.

Как уже сообщалось, вулкан Ключевской на Камчатке выбросил несколько столбов пепла в среду утром, причем наибольший из них достиг высоты 14 км над уровнем моря.

Для вулкана Ключевского установлен красный код авиационной опасности.

Ранее астрофизики установили возможный источник странных сигналов с «адской» суперземли.