Экс-депутата Соколова подозревают в поджоге ресторана в Ярославле

В Ярославле бывшего депутата Дмитрия Соколова подозревают в поджоге ресторана в центре города. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

Инцидент произошел в точке общепита на Первомайском бульваре. Огонь вспыхнул на площади 60 квадратных метров, в результате чего пострадала одна из посетительниц.

По предварительной информации, в помещение кинули «неустановленный предмет с легковоспламеняющейся жидкостью».

«В поджоге подозревается бывший депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Соколов», — сообщается в публикации.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. На данный момент, по данным источника, подозреваемый задержан.

Ранее в пожаре в центре Якутска пострадали 11 человек.