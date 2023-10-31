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Экс-депутата Соколова подозревают в поджоге ресторана в Ярославле

РИА Новости: экс-депутата Соколова задержали после поджога ресторана в Ярославле

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

В Ярославле бывшего депутата Дмитрия Соколова подозревают в поджоге ресторана в центре города. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

Инцидент произошел в точке общепита на Первомайском бульваре. Огонь вспыхнул на площади 60 квадратных метров, в результате чего пострадала одна из посетительниц.
По предварительной информации, в помещение кинули «неустановленный предмет с легковоспламеняющейся жидкостью».

«В поджоге подозревается бывший депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Соколов», — сообщается в публикации.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. На данный момент, по данным источника, подозреваемый задержан.

Ранее в пожаре в центре Якутска пострадали 11 человек.

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