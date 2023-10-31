Депутат Госдумы поздравил Санкт-Петербург с увеличением финансирования

Благодаря устойчивости доходной части в проект развития Санкт-Петербурга включено дополнительное финансирование важнейших для горожан статей, заявил в своем Telegram-канале депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов.

«Это – расширение социальных программ, развитие транспортной инфраструктуры, умножение расходов на решение жилищных проблем. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов системно подходит к решению этих задач: с каждым годом каждое из названных направлений получает все большее финансирование», — сказал Романов.

По его словам, в бюджете на трехлетие заложены значительные средства на развитие метро.

«На три года запланировано 93 млрд рублей, приоритетными направлениями метростроения станут Красносельско-Калининская линия и Лахтинско-Правобережная. Крупные расходы заложены на качественную уборку города, в том числе, 11,5 млрд потратят на закупку новой техники», — добавил депутат.

Также Романов отметил, что муниципальные образования получат 4,7 млрд рублей на благоустройство территорий.

«Ремонт фасадов исторических жилых домов, продолжение мусорной реформы, рост детского бюджета, ликвидация дефицита социальных учреждений, значительная помощь участникам СВО и их семьям – также являются важнейшими приоритетами нового проекта городского бюджета», — сказал Романов.

Кроме того, депутат Госдумы отметил, что в этом году у Санкт Петербурга запланированы юбилейные траты.

«К 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, которое мы будем отмечать 27 января, блокадники получат праздничные выплаты. Традиционно город поздравит всех своих ветеранов и с Днем Победы», — заключил Романов.