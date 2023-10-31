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На Ямале садоводы испугались электромагнитного облучения и обратились в прокуратуру

В Салехарде начали проверку после жалоб людей на облучение от телефонной станции

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Depositphotos

В Салехарде дачники заявили, что их облучают электромагнитным полем. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на пресс-службу прокуратуры ЯНАО.

Обращение в прокуратуру составили садоводы некоммерческого товарищества «Север». Они убеждены, что страдают от электромагнитного облучения от передвижной телефонной станции. По их мнению, она излучает электромагнитные волны с предельно допустимым значением.

Также заявителей волновал вопрос законности ее размещения на земельном участке ДНТ «Север».

Зампрокурора Ямало-Ненецкого автономного округа поручил разобраться в вопросе. Проверка по факту обращения уже начата.

Ранее в Перми семьи с детьми бросили квартиры в новостройке из-за установки на крыше вышек связи.

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