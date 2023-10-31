Суд арестовал начальника экономической полиции Выборга

В Ленинградской области суд вынес приговор в отношении начальника ОЭБ и ПК УМВД России по Выборгскому району. Об этом сообщает Прокуратура региона.

Суд удовлетворил ходатайство обвинителя и поместил мужчину под стражу на период предварительного следствия. Ход мероприятий на контроле у прокуратуры региона.

«По версии следствия, обвиняемый, проводя проверку по факту незаконной рубки древесины, принял решение об организации ее перевозки силами индивидуального предпринимателя для последующего хранения на территории стоянки», — сообщается в публикации.

После этого, как полагают правоохранители, чтобы расплатиться с бизнесменом, подозреваемый отдал ему древесину стоимостью более 600 тыс. рублей. В результате возбуждено уголовное дело.

Ранее в Австралии под суд пошел мужчина, который выбросил на улицу двух домашних питонов.