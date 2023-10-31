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В России спрогнозировали рост цен на все товары из-за повышения стоимости 4G

Аналитик Муртазин: в России вырастут цены на товары после увеличения платы за 4G

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Варвара Гертье/РИА «Новости»

Повышение стоимости использования 4G для операторов приведет к тому, что в ближайшие два года увеличатся цены на все товары и услуги, заявил ведущий аналитик, владелец Mobile Research Group Эльдар Муртазин. При этом вероятность принятия соответствующего проекта в беседе с телеканалом «360» он оценил в 99,9%.

При новых расчетах платы за 4G с операторов будут взимать в 10 раз больше средств, отметил Муртазин. «По сути, они хотят привлечь в бюджет страны 20 млрд рублей дополнительно для реализации социальных проектов. Но эти 20 млрд рублей означают, что все мы должны будем платить за связь больше», — заявил эксперт, добавив, что вместе с тем российских операторов ограничивают в росте цен на связь.

Однако операторам нужно будет компенсировать расходы, что и приведет к росту стоимости услуг, считает Муртазин. По его прогнозу, новые тарифы будут «запредельно дорогими», а на старых будут максимально дорожать дополнительные услуги.

«Безумное управление со стороны Минцифры и ФАС тарифами аукнется тем, что цены не только на связь, а цены через два года на все товары и услуги в стране вырастут, и вырастут заметно», — считает эксперт.

Напомним, сегодня стало известно, что расходы сотовых операторов на использование частот LTE могут вырасти в 10 раз, а на использование всех остальных частот — вдвое.

Гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков предупредил, что это приведет к подорожанию всех пакетных тарифов.

Шеф-редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн ранее заявил, что рост расходов сотовых операторов почти не отразится на тарифах за использование мобильного интернета.

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