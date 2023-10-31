Поселок в Брянской области подвергся обстрелу со стороны ВСУ

Поселок Белая Березка, расположенный в Трубчевском районе Брянской области, подвергся обстрелу со стороны украинских военных. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Как сказал глава области, во время атаки никто из местных жителей не пострадал. Тем не менее бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли урон нескольким хозяйственным постройкам.

«В результате обстрела, по предварительной информации, частично повреждены несколько гаражей», — уточнил Богомаз.

Он добавил, что в настоящее время на месте работают сотрудники экстренных и оперативных служб. Кроме того, для осмотра территории в населенный пункт была направлена специальная комиссия по оценке ущерба.

Утром 31 октября украинские военнослужащие нанесли удар по брянскому селу Сушаны. Согласно заявлению губернатора региона Александра Богомаза, из-за обстрела в населенном пункте загорелись два нежилых дома. К текущему моменту пожары локализованы, подчеркнул руководитель областной администрации.

В этот же день бойцы ВСУ обстреляли село Алейниково, которое находится в приграничном Стародубском муниципальном округе Брянской области. Как рассказал глава региона, в результате атаки жители населенного пункта остались без электроснабжения.

Ранее на территории Курской области упал украинский квадрокоптер со взрывчаткой.