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Россиянам рассказали, как правильно останавливать носовое кровотечение

Врач Видяскин: останавливать кровь из носа следует холодным компрессом

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Freepik.com

Холодный компресс, наложенный на область переносицы и заднюю поверхность шеи, поможет остановить носовое кровотечение. Об этом в интервью NEWS.ru рассказал врач-терапевт Игорь Видяскин. По его словам, подойдет тканевая салфетка, смоченная в ледяной воде, или лед, завернутый в ткань.

«Холод поможет сузить кровеносные сосуды и уменьшить интенсивность кровотечения. Или сядьте прямо, наклоните голову немного вперед. С целью предотвращения стекания крови в горло, возникновения тошноты и рвоты не следует ложиться на спину или запрокидывать голову назад. Дышите глубоко через рот», — сказал Видяскин.

Также он посоветовал указательным и большим пальцами сдавить мягкие ткани носа и задержаться в этом положении на 5-10 минут. По его словам, данный способ позволит крови свернуться.

Если кровотечение не останавливается дольше 20 минут, врач рекомендовал обратиться за медицинской помощью.

Врач-оториноларинголог высшей категории «СМ-Клиника» Евгений Фуки до этого объяснил, когда нужна операция по исправлению носовой перегородки. По его словам, септопластика необходима, если имеются жалобы на затруднение носового дыхания, храп или частые лор-заболевания.

Ранее врач рассказала, при каких заболеваниях в горле ребенка появляется белый налет.

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