«Частенько бывает»: сотрудник завода «Урал» в Соликамске рассказал о взрыве

В результате взрыва на соликамском заводе «Урал» в Пермском крае никто не пострадал, существенных разрушений не было. Об этом «Газете.Ru» рассказал один из сотрудников завода Алексей (имя изменено. – «Газета.Ru»). По его словам, подобные ситуации часто происходят на предприятии.

«По предварительным данным, пострадавших нет, серьезных разрушений тоже. Испуга нет, так как к взрывам и подобному привык со времен армейской службы. На работу завода не повлияет. В общем и целом, обычная внештатка на опасном производстве. Подобное частенько бывает», — сказал он.

31 октября управление МЧС России по Пермскому краю сообщило о взрыве на соликамском заводе «Урал», где производятся боеприпасы и спецхимия. По данным ведомства, во втором корпусе завода во время инцидента никого не было, на работу предприятия произошедшее не повлияло. Как сообщил Telegram-канал «Пермь с огоньком», местные жители услышали громкий грохот, в соседних домах выбило стекла.

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