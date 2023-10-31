Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Кремле прокомментировали задержание во Франции совладельца «Альфа-Групп»

Кремль: Россия защитит права задержанного во Франции бизнесмена Кузьмичева

close
100%
Сергей Гунеев/РИА Новости

Россия защитит права задержанного во Франции совладельца «Альфа-Групп» Алексея Кузьмичева, если он пожелает. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков во время брифинга.

Представитель Кремля заявил, что, насколько ему известно, Кузьмичев – гражданин России. В связи с этим РФ должна через дипломатическое представительство получить информацию о задержании своего гражданина.

«После получения информации и если будет пожелание задержанного, будем содействовать в защите прав как гражданина России», — сказал Песков.

При этом он отметил, что с ситуацией вокруг задержания Кузьмичева не знаком, но читал об инциденте в СМИ.

О том, что Алексей Кузьмичев задержан в Париже, 30 октября писала французская Le Monde. Отмечалось, что в отношении совладельца «Альфа-Групп» ведут расследование в связи с возможным отмыванием денег, а также уклонением от уплаты налогов и иными правонарушениями.

Ранее в Кремле раскрыли механизм продажи активов в РФ иностранными компаниями.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий