В Кремле прокомментировали задержание во Франции совладельца «Альфа-Групп»

Россия защитит права задержанного во Франции совладельца «Альфа-Групп» Алексея Кузьмичева, если он пожелает. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков во время брифинга.

Представитель Кремля заявил, что, насколько ему известно, Кузьмичев – гражданин России. В связи с этим РФ должна через дипломатическое представительство получить информацию о задержании своего гражданина.

«После получения информации и если будет пожелание задержанного, будем содействовать в защите прав как гражданина России», — сказал Песков.

При этом он отметил, что с ситуацией вокруг задержания Кузьмичева не знаком, но читал об инциденте в СМИ.

О том, что Алексей Кузьмичев задержан в Париже, 30 октября писала французская Le Monde. Отмечалось, что в отношении совладельца «Альфа-Групп» ведут расследование в связи с возможным отмыванием денег, а также уклонением от уплаты налогов и иными правонарушениями.

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