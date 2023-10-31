Россияне рассказали, где проведут День народного единства

Эксперты Отелло (сервис бронирования от 2ГИС) провели опрос и узнали, где россияне проведут ноябрьские праздники. В топ-5 направлений для осенних путешествий по России вошли Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи и Республика Алтай. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Большинство респондентов (58%), которые планируют поездки, проведут ноябрьские праздники, путешествуя по России. Почти треть (28%) проведет выходные дома или на даче, еще 11% отправятся за город и 4% опрошенных поедут за границу.

Лидерами направлений для путешествий в День народного единства стали Москва и Подмосковье (20% опрошенных поедут туда отдыхать), Санкт-Петербург и Ленобласть (19%) и Казань (16%). Меньше всего ответов из представленных вариантов набрали Калининградская область (всего 3% респондентов планируют провести там выходные) и Камчатка (2%).

Более половины респондентов планируют путешествовать с семьей и детьми. А наиболее популярные форматы проживания: квартира/апартаменты (25%) и отель 4 звезды (20%).

В ноябрьские праздники большинство россиян готовы отдать за отдых больше 50 тыс. рублей (18%) (из них 67% — это путешественники с семьей и детьми), чуть меньше — до 15 тыс. рублей (16%).

При этом средняя цена ночи в Москве и Подмосковье с 4 по 6 ноября составляет 5 010 рублей, в Санкт-Петербурге в эти дни в среднем ночь обойдется в 4 704 рубля, а в Казани — 3 665 рублей. А еще Казань является лидером среди самых популярных направлений по раннему бронированию. Отели на ноябрьские праздники в столице Татарстана начали бронировать за 45 дней дней до путешествия. Отели в Москве и Петербурге бронировали за 37 и 38 дней соответственно.

Ранее эксперт назвал способ сэкономить до 40% на покупке тура за границу.