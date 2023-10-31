Аналитики выяснили, сколько стоят продукты из тыквы в России

В среднем в магазине россияне покупают тыкву за 236 рублей. К такому выводу пришли аналитики IT-компании АТОЛ, которые провели исследование обезличенных данных продаж АТОЛ SIGMA в преддверии Хэллоуина. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами.

Так, согласно полученным данным, за упаковку семечек из тыквы россияне в среднем отдадут 170 рублей. Также выяснилось, что сладкие блюда из знакового атрибута Хэллоуина приобретают в магазине по следующим ценам: джем — 385 рублей, пюре — 172 рублей, сок — 113 рублей за единицу товара. Пиццу же со вкусом тыквы можно приобрести в среднем за 725 рублей.

Создадут праздничную атмосферу в доме игрушка в виде тыквы, а также свеча с ароматом этого плода. В магазине их в среднем можно приобрести за 518 рублей и 480 рублей соответственно, рассказали авторы исследования.

Ранее в школах российского региона официально запретили праздновать Хэллоуин.