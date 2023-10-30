Израиль отказался пускать топливо в сектор Газа

Представитель израильской армии подполковник Джонатан Конрикус заявил, что Израиль не позволит поставлять топливо в сектор Газа, несмотря на просьбы гуманитарных организаций и ООН. Соответствующее заявление он сделал на брифинге с аккредитованными при ООН журналистами ассоциации ACANU, передает РИА Новости.

«Мы не позволим поставлять топливо в Газу, и нас к этому ничто не обязывает», — сказал Конрикус.

По его словам, израильские власти не хотят, чтобы палестинская группировка ХАМАС использовала его против Израиля.

До этого Минздрав Палестины сообщил, что структуры здравоохранения сектора Газа исчерпали запасы медикаментов и топлива.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектов боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав.

Ранее в России назвали возможный срок завершения войны Израиля с ХАМАС.