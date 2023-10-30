В Дагестане опровергли гибель полицейского после беспорядков в аэропорту Махачкалы

Умер один из полицейских, которые пострадали во время погрома в аэропорту Махачкалы. Об этом сообщил Telegram-канал Baza со ссылкой на замдиректора аэропорта Уйташ по авиационной безопасности Мадину Пирмагомедову.

В свою очередь, Telegram-канал Mash отметил, что причиной трагедии мог стать камень, попавший в голову сотруднику правоохранительных органов. По данным источника издания, в общей сложности пострадавших «не так много».

UPD

Минздрав Дагестана опроверг сообщения о первом погибшем после беспорядков в аэропорту Махачкалы. Об этом сообщает РИА Новости.

29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за регулярного рейса из Тель-Авива, который прилетел в Дагестан на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Сотни человек проникли в здание аэропорта и на летное поле. Позднее сотрудникам правоохранительных органов удалось вытеснить их с территории.

По последним данным, в результате пострадали более 20 человек, в том числе полицейских. Задержаны 60 участников беспорядков. Власти Дагестана, а также религиозные деятели осудили произошедшее и связали инцидент с внешней провокацией. В Кремле также связывают беспорядки в Махачкале с «воздействием извне».

Ранее стало известно, что россияне отменяют туры в Дагестан после беспорядков в аэропорту Махачкалы.