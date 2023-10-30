Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Дагестане опровергли гибель полицейского после беспорядков в аэропорту Махачкалы

Минздрав Дагестана опроверг гибель полицейского после беспорядков в аэропорту

close
100%
«Раньше всех. Ну почти»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти»

Умер один из полицейских, которые пострадали во время погрома в аэропорту Махачкалы. Об этом сообщил Telegram-канал Baza со ссылкой на замдиректора аэропорта Уйташ по авиационной безопасности Мадину Пирмагомедову.

В свою очередь, Telegram-канал Mash отметил, что причиной трагедии мог стать камень, попавший в голову сотруднику правоохранительных органов. По данным источника издания, в общей сложности пострадавших «не так много».

UPD

Минздрав Дагестана опроверг сообщения о первом погибшем после беспорядков в аэропорту Махачкалы. Об этом сообщает РИА Новости.

29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за регулярного рейса из Тель-Авива, который прилетел в Дагестан на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Сотни человек проникли в здание аэропорта и на летное поле. Позднее сотрудникам правоохранительных органов удалось вытеснить их с территории.

По последним данным, в результате пострадали более 20 человек, в том числе полицейских. Задержаны 60 участников беспорядков. Власти Дагестана, а также религиозные деятели осудили произошедшее и связали инцидент с внешней провокацией. В Кремле также связывают беспорядки в Махачкале с «воздействием извне».

Ранее стало известно, что россияне отменяют туры в Дагестан после беспорядков в аэропорту Махачкалы.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий