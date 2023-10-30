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Школьники залезли в бомбоубежище ради противогазов и устроили перестрелку с охранником

В Уфе подростки украли противогазы из бомбоубежища и обстреляли охранника

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Depositphotos

В Уфе несовершеннолетние воришки забрались в бомбоубежище и устроили перестрелку с охранником завода. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Этим летом 13-летние школьники сдружились на фоне общего увлечения военной тематикой. Один из них занимался коллекционированием найденных в заброшенных зданиях противогазов, а другой перепродавал их через интернет.

Недавно они вдвоем решили поискать эти устройства в бомбоубежище на территории местного завода. Мальчики пробрались туда через щель в заборе, сломали замок и оказались внутри. Им удалось найти один противогаз и два подсумка, но воров заметил охранник объекта. Когда мужчина закричал, привлекая внимание к похитителям, те стали отстреливаться из пневматического пистолета.

Школьник успел сделать четыре выстрела и был задержан полицейским. Друзей доставили в отдел внутренних дел, изъяли у них пистолет, пули, газовые баллоны и отобрали украденное.

На родителей задержанных составили административный протокол о неисполнении родительских обязанностей.

Ранее подростки из Саратовской области обокрали два деревенских дома и спрятали награбленное у бабушки.

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