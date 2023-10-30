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Российские врачи спасли мужчину с ожогом 90% тела

Тюменские врачи спасли мужчину с ожогами 90% кожных покровов тела

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ОКБ №1 Тюмень | Областная клиническая больница/VK

Врачи Областной клинической больницы №1 Тюмени спасли 35-летнего мужчину с сильными ожогами: они боролись за его жизнь в реанимации 78 дней. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

Пациент поступил в больницу в начале мая 2023 года — мужчина пострадал при тушении лестных пожаров в области, на нем оплавилась одежда. Врачи диагностировали пострадавшему ожог 90% покровов тела, 40% ожогов были глубокими.

«Он был помещен в специальную противоожоговую кровать, переведен на искусственную вентиляцию легких, далее наложение трахеостомы и комплексная терапия. За все время лечения ему было выполнено пять этапов аутодермопластики, то есть восстановления кожного покрова», — рассказала ожоговый хирург больницы Наталия Маляренко.

После 78 дней в реанимации к восстановлению пациента подключились пластические хирурги. Сейчас пациент выписан из больницы, но ему, по словам медиков, предстоит длительная и непростая реабилитация.

Ранее сотрудник школы в Подмосковье получил ожог 80% тела.

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